Difesa: amministrazione Biden approva vendita armi a Israele per 735 milioni di dollari

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la vendita di armi a Israele per 735 milioni di dollari. Lo riferisce oggi il quotidiano “Washington Post”, che cita tre fonti a conoscenza del dossier. In base a queste ultime, l’affare è stato notificato al Congresso lo scorso 5 maggio, ovvero circa una settimana prima dell’escalation di violenze attualmente in corso in Medio Oriente, con la morte di almeno 220 palestinesi e di dieci cittadini israeliani. In base alla legge, l’amministrazione è sempre tenuta a informare il Congresso degli accordi firmati in materia di difesa, sebbene questi vengano generalmente resi pubblici solo dopo l’approvazione informale del Campidoglio. I membri del Congresso hanno a disposizione 20 giorni di tempo per presentare un’obiezione all’affare attraverso una risoluzione non vincolante. Secondo le fonti, al centro dell’accordo con Israele vi è la vendita di Joint direct attack munitions (Jdams), sistemi che trasformano le normali bombe a caduta libera in missili di precisione. Lo Stato ebraico ha già acquistato in passato significative quantità di Jdams. (Nys)