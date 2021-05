Milano: arrestato ricercato in stazione centrale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sabato scorso, un cittadino italiano di 42 anni, pluripregiudicato, è stato arrestato dalla Polizia Ferroviaria di Milano, in quanto ricercato per numerosi reati inerenti lo spaccio di stupefacenti. I poliziotti, impegnati in un servizio antiborseggio nella stazione di Milano Centrale, transitando nell'attigua Piazza Duca D'Aosta, hanno notato l'uomo in atteggiamenti sospetti. Fermato e controllato, è emerso che l'uomo avesse a suo carico un recente provvedimento di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, dovendo scontare una pena residua di 1 anno, 6 mesi e 7 giorni di reclusione, per reati legati agli stupefacenti. (Com)