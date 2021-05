Lombardia: Foroni su vigili del fuoco, oltre 3 milioni in 3 anni, approvate modalità assegnazione contributi per attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono stati definiti i criteri che consentiranno ai distaccamenti volontari del Corpo Nazionale dei Vigili di Fuoco di ottenere contributi necessari per l'acquisto di mezzi e attrezzature. La Giunta regionale ha approvato su proposta dell'assessore alla Protezione civile, Pietro Foroni, i criteri e le modalità di assegnazione di contributi e la predisposizione dei bandi per il finanziamento di nuovi mezzi e dotazioni tecniche; provvedimento adottato nell'ambito dell'accordo triennale che Regione Lombardia ha stipulato nelle scorse settimane con il Ministero dell'Interno e il Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso pubblico, insieme alla Direzione regionale Vigili del Fuoco Lombardia. "L'accordo - ha spiegato l'assessore Foroni - approvato in Giunta prevede lo stanziamento di un milione di euro per ogni annualità (2021, 2022 e 2023) a favore delle Onlus, delle Associazioni di promozione sociale (Aps) e delle Organizzazioni di volontariato (Odv) che abbiano tra le finalità statutarie il sostegno ad un distaccamento volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco presente sul territorio regionale; inoltre, 70 mila euro per la formazione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Al momento sono 58 le associazioni che hanno fatto richiesta di iscrizione nell'Elenco regionale". "Nello specifico - ha aggiunto l'assessore - la misura approvata in Giunta dispone le linee guida per la predisposizione del bando relativo all'anno in corso, che permetterà a tutti i distaccamenti volontari dei Vigili del Fuoco di dotarsi di nuovi mezzi e attrezzature all'avanguardia. Un sostegno concreto per continuare a perfezionare l'operatività dei Vigili del Fuoco fino ad oggi dimostrata". "L'attuazione di questa importante misura - ha concluso Foroni - testimonia la grande attenzione dell'istituzione regionale verso i nostri volontari che ritengo rappresentino una preziosa risorsa per la nostra comunità, da sempre in prima linea nella gestione di situazioni emergenziali per la tutela della nostra sicurezza e del nostro territorio". In Lombardia, a oggi, sono operativi circa 1.775 Vigili del Fuoco volontari dislocati in 71 distaccamenti dei comandi provinciali. (Com)