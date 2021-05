Roma: quattro persone arrestate in tre diversi furti tra Monterotondo e Fiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state quattro le persone arrestate per furto, nel corso del fine settimana, dai carabinieri della compagnia di Monterotondo a Roma. A Fiano Romano i militari della Sezione Radiomobile hanno hanno arrestato due soggetti di origine rumena e senza fissa dimora, rispettivamente di 42 e 23 anni, i quali di notte si erano introdotti all’interno di un deposito di auto d’epoca e mezzi pesanti. I malfattori hanno prima messo fuori uso il sistema di videosorveglianza asportando il sistema di registrazione e poi hanno smontato diversi catalizzatori e radiatori delle auto in deposito, oltre ad aver manomesso due distributori automatici di cibi e bevande asportando il denaro all’interno. Successivamente hanno accantonato il tutto nel piazzale per portarlo via in un secondo tempo, purtroppo per loro però i carabinieri della Radiomobile di Monterotondo sono giunti celermente sul posto e così, all’arrivo delle pattuglie inviate dalla Centrale operativa della Compagnia di Monterotondo, i due hanno tentato la fuga su un Volkswagen Passat ma sono stati intercettati e fermati al Km 24 della via Salaria da una pattuglia della Sezione operativa e quindi tratti in arresto per furto aggravato. (segue) (Com)