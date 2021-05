Speciale scuola: Pittoni (Lega), su reclutamento docenti si cerca intesa allargata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Mario Pittoni, responsabile del dipartimento Scuola della Lega e vicepresidente della commissione Cultura al Senato, segnala che "restano pochi giorni per un provvedimento che garantisca gli insegnanti in cattedra il prossimo settembre. Da settimane - continua il parlamentare in una nota - sulla questione c'è un dialogo che, oltre all'intero centrodestra, coinvolge chi si interessa di scuola nel Pd e che stiamo cercando di allargare ulteriormente". L'esponente leghista aggiunge: "Ci chiediamo comunque chi - e soprattutto perché - spinga Tito Boeri, Pietro Ichino, Sabino Cassese a esporsi a favore di meccanismi concorsuali per la scuola che sopravvivono ormai quasi solo in Italia e che, da quanto scrivono, neanche conoscono". (Com)