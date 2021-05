Speciale scuola: Olimpiadi di Matematica, premiati i vincitori, record di studentesse partecipanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta sabato 15 maggio, in modalità online, la premiazione dei vincitori della 37esima edizione delle Olimpiadi della Matematica. All'iniziativa hanno aderito 941 scuole da tutta Italia e dal resto del mondo (tra queste ultime la scuola italiana di Atene e quella di New York). Circa 60 mila le studentesse e gli studenti partecipanti alla gara individuale a livello di Istituto (i Giochi di Archimede), che si è svolta tramite una piattaforma telematica. Dopo le prime due fasi di selezione, 301 studenti sono stati invitati alla finale nazionale, che si è svolta il 6 maggio, in 95 sedi in Italia (e nella scuola italiana a New York, oltre che in Canada, dove era presente uno studente per uno scambio culturale). La prova nazionale consiste in 6 problemi da risolvere trovando per ciascuno la dimostrazione di un enunciato matematico: ogni soluzione è stata valutata attribuendole un punteggio da 0 a 7 punti. Due finalisti hanno totalizzato 42 punti, il punteggio pieno. Le ragazze partecipanti sono state 38, un dato che costituisce un piccolo record, essendo il più alto mai registrato per questa iniziativa. (Com)