Speciale scuola: Covid, in Polonia torna la didattica ibrida per una parte degli alunni

- In Polonia da oggi torna la didattica ibrida per gli alunni delle classi dalla quarta all'ottava delle scuole elementari e media. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Pap". Gli studenti suddetti fanno lezione esclusivamente a distanza ormai dallo scorso 26 ottobre. La didattica ibrida prevede che gli alunni si suddividano in modo tale da consentire a non oltre il 50 per cento di fare lezione a scuola e a non oltre l'altra metà di farla da remoto. Agli istituti scolastici è dato mandato da parte del ministero dell'Istruzione di elaborare piani per attuare questi propositi. Gli alunni delle classi dalla prima alla terza fanno lezione in presenza già dal 4 maggio. (Vap)