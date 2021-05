Russia: torture nella prigione di Jaroslavl, dieci arresti tra i dipendenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella città russa di Jaroslavl sono stati arrestati dieci dipendenti della colonia penale dove si sono verificati casi di tortura ai danni dei detenuti. È quanto reso noto dal dipartimento locale del comitato investigativo russo, citato dall'emittente televisiva "Dozhd". Quattro dei sospettati sono agli arresti domiciliari e altri cinque sono liberi con obbligo di comparire se richiesto. Un'altra persona coinvolta nel caso sta già scontando una pena detentiva per percosse ai danni di un detenuto. A febbraio, il quotidiano "Novaya Gazeta" ha pubblicato due video, risalenti al 2016 ed al 2017, che testimoniavano casi di tortura dei prigionieri nella colonia di Jaroslavl. Una delle vittime non è sopravvissuta alle percosse. In seguito alla pubblicazione dei video, il Comitato investigativo russo ha avviato un procedimento penale per abuso di potere.(Rum)