Cina: Covid, nella provincia di Anhui test a tappeto dopo sette casi trasmessi localmente

- La provincia di Anhui, nella Cina orientale, ha intensificato la ricerca dei contatti e i test di massa nel tentativo di contenere i nuovi casi locali di Covid-19, estendendo a tappeto i test sugli acidi nucleici. Le autorità sanitarie dell'Anhui, dove sette casi confermati trasmessi localmente e sette portatori asintomatici sono stati segnalati nella giornata di ieri, hanno reso noto che questi recenti contagi sono legati a una sessione di formazione in presenza presso uno studio fotografico nel distretto di Yu'an della città di Lu'an. L'analisi del sequenziamento genico condotta dal Centro provinciale per il controllo e la prevenzione delle malattie ha rilevato che il coronavirus alla base dei casi non è dei ceppi mutanti altamente infettivi emersi in India e Sudafrica. Gli epidemiologi stanno ancora lavorando per individuare il "paziente zero", ha detto Dong Mingpei, vicecapo della commissione sanitaria provinciale. Gli esperti, comunque, hanno escluso la possibilità di infezioni di massa nell'Anhui, ha detto Dong. Ieri, quasi un milione di persone a Lu'an e circa 170 mila persone a Hefei sono risultate negatives. (Cip)