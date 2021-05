Violenza donne: Uecoop, solo 272 case rifugio in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono solo 272 le case rifugio in tutta Italia "dove possono trovare accoglienza e un aiuto le donne vittime di violenza". È quanto emerge da una analisi dell’Unione europea delle cooperative (Uecoop) in riferimento all’ultimo studio Istat su "Le richieste di aiuto durante la pandemia" con oltre 15 mila chiamate ai numeri di emergenza, in media 41 al giorno, con un balzo del +79,5 per cento nel 2020 rispetto all’anno precedente. "L’emergenza Covid con il lockdown, le limitazioni agli spostamenti e la crisi economica hanno aumentato le tensioni familiari favorendo le esplosioni di violenza domestica riducendo al tempo stesso le possibilità per le donne vittime di mettere una adeguata distanza fisica e psicologica dalla furia dei propri partner con il rischio di traumi indelebili anche per i figli", sottolinea l'Uecoop, che aggiunge: "I centri antiviolenza forniscono servizi di primo intervento, ascolto e accoglienza coinvolgendo i componenti del network sociale territoriale, dalle Forze dell’ordine alle aziende sanitarie fino agli enti locali, ma offrono anche supporto legale e psicologico, orientamento, collaborazione nella ricerca di una nuova abitazione o sistemazioni temporanee per allontanarsi subito dalla situazione di violenza con le cooperative sociali di assistenza in prima linea nell’affrontare il fenomeno". (segue) (Com)