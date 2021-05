Violenza donne: Uecoop, solo 272 case rifugio in tutta Italia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La larga maggioranza delle Case offre ospitalità di medio-lungo periodo (86,5 per cento) e ospitalità programmata in urgenza (67,1 per cento) con l’offerta che è maggiore al Nord, in particolare in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, e, al Centro, in Toscana", spiega l'Uecoop in base agli ultimi dati Istat. "Il tempo di permanenza presso le case rifugio oscilla da pochissimi giorni a due anni, mediamente è pari a 259 giorni con oltre nove Case rifugio su dieci (91 per cento) che si trovano in un luogo diverso rispetto a un centro antiviolenza, mentre il restante 8 per cento condivide gli spazi proprio con un centro antiviolenza. Si tratta di una rete di supporto fondamentale - conclude Uecoop - considerato che pur essendo la violenza sulle donne un fenomeno trasversale a diverse fasce sociali, sono le vittime che arrivano dagli ambienti più poveri della popolazione a dover affrontare i maggiori problemi per uscire dalla trappola dei maltrattamenti e per riorganizzare la propria vita". (Com)