Ue: Commissione, strategia per economia blu sostenibile

- La Commissione europea oggi ha proposto un nuovo approccio per un'economia blu sostenibile nell'Unione europea per le industrie e i settori legati a oceani, mari e coste. La comunicazione stabilisce un'agenda dettagliata per l'economia blu con lo scopo di raggiungere gli obiettivi di neutralità climatica e inquinamento zero, in particolare sviluppando l'energia rinnovabile offshore, decarbonizzando il trasporto marittimo e rendendo i porti più verdi. Per l'esecutivo europeo, un mix di energia oceanica sostenibile che includa l'energia eolica, termica, delle onde e delle maree potrebbe generare un quarto dell'elettricità dell'Ue nel 2050 e i porti sono cruciali per la connettività e l'economia delle regioni e dei Paesi europei e potrebbero essere utilizzati come hub energetici. Il secondo obiettivo, passare a un'economia circolare e ridurre l'inquinamento, anche attraverso standard rinnovati per la progettazione degli attrezzi da pesca, per il riciclaggio delle navi, e per lo smantellamento delle piattaforme offshore e azioni per ridurre l'inquinamento da plastica e microplastica. Terzo obiettivo, preservare la biodiversità e investire nella natura. (segue) (Beb)