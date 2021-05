Ue: Commissione, strategia per economia blu sostenibile (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questo contesto, secondo l'esecutivo europeo, proteggere il 30 per cento della superficie marina dell'Ue invertirà la perdita di biodiversità, aumenterà gli stock ittici, contribuirà alla mitigazione del clima e alla resilienza, e genererà significativi benefici finanziari e sociali. Quarto, sostenere l'adattamento al clima e la resilienza costiera, perché le attività di adattamento, come lo sviluppo di infrastrutture verdi nelle aree costiere e la protezione dei litorali dal rischio di erosione e inondazioni, aiuteranno a preservare la biodiversità e i paesaggi, beneficiando al contempo il turismo e l'economia costiera. Infine, garantire una produzione alimentare sostenibile e migliorare la gestione dello spazio in mare. La Commissione ha spiegato che continuerà anche a creare le condizioni per un'economia blu sostenibile a livello internazionale seguendo l'agenda internazionale sulla governance degli oceani. (Beb)