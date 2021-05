Umbria: Pd, intollerabili annunci propagandistici su vaccini e prenotazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua la propaganda, sulla pelle dei cittadini, in materia di vaccini e prenotazioni”. Così il gruppo consiliare regionale del Partito democratico, che in una nota ha spiegato: “è davvero intollerabile annunciare l’apertura delle prenotazioni per over 60 e, invece, consentire solo una pre-adesione facendo montare la rabbia di chi è costretto a lasciare i propri dati inutilmente”. E ancora: “Senza ricorrere nuovamente allo scaricabarile che è ormai uno sport abituale per la giunta regionale dell’Umbria, serve una seria assunzione di responsabilità. Gettare fumo negli occhi e annunciare l’apertura delle prenotazioni senza disporre dei posti necessari e quindi alimentando le liste d’attesa, è l’ennesima brutta figura nella gestione della pandemia. Occorre fare chiarezza, dare risposte agli umbri che aspettano e che scontano i ritardi organizzativi”. (Ren)