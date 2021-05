Covid: Gagliardi (Cambiamo!), cabina regia governo tolga il coprifuoco e faccia ripartire il wedding

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La deputata di Cambiamo!, Manuela Gagliardi, evidenzia: "La cabina di regia di palazzo Chigi che dovrebbe riunirsi oggi, oltre a decidere di eliminare definitivamente il coprifuoco, dia al settore del wedding l'opportunità di ripartire immediatamente. In questo modo - prosegue la parlamentare in una nota - si permetterebbe a migliaia di persone di riprendere a lavorare cosi come a moltissime tipologie di attività che ruotano intorno a questo settore, turismo compreso". Per Gagliardi, "non si tratta di ridare fiato solo all'economia ma, come ha sottolineato il presidente Toti, con regole chiare riaprendo tutto in sicurezza si permetterebbe anche a chi vuole costruire ufficialmente la sua famiglia, di poterlo fare in totale tranquillità e magari in uno scenario unico come la Liguria sa offrire". (Com)