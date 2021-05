Credito: banca statale tedesca Kfw, avanzo da 569 milioni di euro nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto di credito per la ricostruzione (Kfw), banca statale della Germania, è tornata in attivo nel primo trimestre del 2021 con un avanzo da 569 milioni di euro. Come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”, nello stesso periodo dello scorso anno, il Kfw era in perdita per 592 milioni di euro. Il miglioramento dei risultati è dovuto, tra l'altro, alla minore domanda di aiuti contro la crisi del coronavirus. (Geb)