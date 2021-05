Balcani: ministro Esteri romeno, allargamento deve restare fra principali priorità dell'Ue (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo il comunicato del ministero romeno, i colloqui durante l'incontro informale sono stati particolarmente utili e hanno riconfermato il sostegno della stragrande maggioranza degli Stati membri e delle istituzioni dell'Ue al percorso europeo dell'Albania e della Macedonia del Nord, sulla base dei progressi compiuti nel campo delle riforme. "I ministri ospiti dei due Paesi candidati hanno espresso il loro apprezzamento per l'iniziativa dei ministri degli Esteri Aurescu e Dendias e per l'opportunità di far conoscere i loro sforzi per consolidare la prospettiva europea e hanno presentato le loro aspettative, i loro sforzi costanti, così come le sfide che devono affrontare a livello regionale", mostra il comunicato. All'incontro hanno partecipato anche rappresentanti delle istituzioni europee: il segretario generale del Servizio europeo per l'azione esterna, Stefano Sannino, e il rappresentante speciale dell'Ue per il dialogo Belgrado-Pristina e altre questioni regionali nei Balcani occidentali, Miroslav Lajcak. (Rob)