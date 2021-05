Kosovo: presidente Osmani, coordinamento tra istituzioni per causa su genocidio contro Serbia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è piena collaborazione tra le principali istituzioni del Kosovo per quanto riguarda la causa di genocidio contro la Serbia. È quanto dichiarato dalla presidente kosovara Vjosa Osmani, come riportano media locali. “Si tratta di un accordo comune delle tre istituzioni, perché coordiniamo ogni posizione con il primo ministro (Albin) Kurti e il presidente del parlamento (Glauk Konjufca), e abbiamo trovato un accordo completo sulla causa per genocidio”, ha detto Osmani ripresa dai media kosovari. Il capo di Stato ha ricordato che “per chiunque conosca i massacri commessi dalla Serbia in Kosovo, l'obiettivo delle forze militari e di polizia serbe durante l'ultima guerra era lo sterminio”. “Ci devono essere dei preparativi molto seri per la causa, compresa una ricerca approfondita, e noi collaboreremo con qualsiasi stato che ci aiuterà a raggiungere la giustizia", ha ribadito Osmani. (Alt)