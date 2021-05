Turismo: Enit apre al pubblico Archivio storico del turismo italiano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Enit apre al pubblico l’archivio storico del turismo italiano: da oggi sarà visibile a tutti l’inestimabile patrimonio culturale dell’ente. Stando al relativo comunicato stampa, oltre centomila tra diapositive, manifesti e foto digitalizzate e in continuo aggiornamento a mano a mano che riaffiorano i reperti: un’occasione per ricostruire la grande produzione cartellonistica dell’Agenzia, di proprietà o per commissione, culminando nella costituzione di un archivio unico centralizzato che racconti la storia dell’Italia attraverso il suo patrimonio culturale. L'attività in corso si inserisce nell’ambito dell'ampio progetto di sistematizzazione, catalogazione, studio e valorizzazione del patrimonio culturale avviato da Enit in occasione dei cento anni dalla fondazione (2019) dell'Agenzia, che ha permesso finora di digitalizzare ventimila record tra manifesti, foto, diapositive, negativi, vetrini e editoria, che diventeranno in totale 160 mila a fine 2023, e ha permesso la creazione di un archivio unico centralizzato e digitale da oggi fruibile on line. Ad oggi la digitalizzazione dell’archivio comprende le regioni Basilicata, Calabria, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Sicilia, Umbria. (segue) (Com)