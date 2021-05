Turismo: Enit apre al pubblico Archivio storico del turismo italiano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cultura fruibile anche attraverso strumenti innovativi è un modo contemporaneo per ampliare l’ospitalità italiana e amplificare sempre di più il respiro e la conoscenza internazionale di questo Paese che è tra i più desiderati al mondo dagli stranieri: fattori che esaltando l’unicità e che incentivano la curiosità verso le località turistiche italiane", dichiara il presidente Enit Giorgio Palmucci. "Sempre crescenti le esclamazioni di meraviglia suscitate dalla tradizionale industria dell’accoglienza italiana: per preparare il ritorno alla normalità il contesto storico ci porta ad andare alla ricerca di strategie per anticipare il viaggio con il pensiero come fosse un sogno da immaginare e realizzare”, ha aggiunto il direttore Giovanni Bastianelli, aggiungendo che in cento anni il movimento turistico è esploso da 900 mila visitatori nel 1911 a quasi 64 milioni di arrivi odierni. "Enit sta mettendo in campo nuovi modi per conservare, arricchire e mettere a disposizione il nostro patrimonio culturale a beneficio dei cittadini di oggi e delle generazioni future: una declinazione della cultura turistica che comunica le proprie attrattive in modo coinvolgente e seducente", dichiara la direttrice Marketing Enit Maria Elena Rossi (Com)