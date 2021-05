Giustizia: Cartabia, grazie a Ufficio Onu contro droga e crimine per lotta a criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Desidero ringraziare l’Ufficio delle Nazioni Unite contro la droga e il crimine per aver guidato gli sforzi globali volti a prevenire e combattere la criminalità e la corruzione, nel quadro della promozione dello Stato di diritto". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento a Vienna in occasione della 30ma sessione della Commissione per la Prevenzione della criminalità e la Giustizia penale (Ccpcj).(Rin)