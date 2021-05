Serbia-Ue: presidente Vucic non presente a cena con Borrell, al suo posto premier Brnabic (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di domani Vucic avvierà una visita ufficiale di due giorni a Praga. Domani il capo dello Stato serbo avrà degli incontri separati con il presidente della Repubblica ceca Milos Zeman, con il presidente della Camera dei rappresentanti del Parlamento ceco Radek Vondracek e con il presidente del Senato Milos Vistrcilo. Nella giornata di mercoledì 19 maggio Vucic incontrerà il primo ministro della Repubblica Ceca, Andrej Babis. Durante il suo soggiorno di due giorni a Praga, il presidente serbo avrà anche dei colloqui con numerosi imprenditori del Paese. "L'obiettivo dell'incontro di domani tra l'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, con i partner dei Balcani occidentali è affrontare la situazione politica in modo più ampio", ha detto il portavoce della Commissione europea, Peter Stano. L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha deciso "di avere incontri regolari con i partner dei Balcani Occidentali". E "l'obiettivo dell'incontro di domani sera è di sentire dai leader dei Balcani occidentali come vedono loro la situazione politica" e "ricominciare questo impegno più regolare su più temi rispetto al solo allargamento, su cui abbiamo contatti regolari a molti livelli". La cena di lavoro con i leader dei Balcani occidentali è una prassi già avviata dal precedente Alto rappresentante, Federica Mogherini. La settimana scorsa i ministri degli Esteri dell'Ue hanno ribadito, nel corso del Consiglio Affari generali, la necessità di un rafforzamento dell'impegno dell'Ue nei Balcani occidentali. (segue) (Seb)