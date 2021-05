Serbia-Ue: presidente Vucic non presente a cena con Borrell, al suo posto premier Brnabic (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio Affari generali ha approvato l'11 maggio la nuova metodologia per l'allargamento per Montenegro e Serbia, Paesi che hanno avviato i negoziati di adesione prima della formulazione della nuova metodologia. Il vicepresidente della Commissione europea, Maros Sefcovic, in un punto stampa al termine della riunione del Consiglio Affari generali ha dichiarato che la Commissione europea "lavora alacremente" per far sì che la Macedonia del nord e l'Albania possano beneficiare della prima conferenza intergovernativa "quanto prima". "L'allargamento è una procedura molto impegnativa. Abbiamo riveduto il nostro contesto negoziale per attribuire maggiore importanza allo Stato di diritto", ha detto Sefcovic aggiungendo che con la nuova metodologia non si può chiudere un capitolo del negoziato se il Paese non rispetta tutti i requisiti sul piano dello Stato di diritto. (segue) (Seb)