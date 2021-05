Serbia-Ue: presidente Vucic non presente a cena con Borrell, al suo posto premier Brnabic (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Questo ci mostra quali sono i parametri per il futuro. E' importante dare un segnale forte ai Paesi dei Balcani occidentali. E il primo segnale sarebbe la prima conferenza intergovernativa che vorrei entro la presidenza portoghese", ha concluso il vicepresidente della Commissione in riferimento all'avvio dei negoziati per Albania e Macedonia del Nord. Lo scorso 10 maggio il primo ministro della Macedonia del Nord, Zoran Zaev, ha incontrato a Bruxelles la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Il primo ministro ha richiamato alla necessità di un coinvolgimento ancora più attivo della Commissione europea nella ricerca di una soluzione per sbloccare il processo negoziale di adesione con la Macedonia del Nord. (segue) (Seb)