Serbia-Ue: presidente Vucic non presente a cena con Borrell, al suo posto premier Brnabic (5)

- Zaev ha sottolineato che la lingua macedone e l'identità macedone imposte come questioni aperte dalla Bulgaria non dovrebbero essere l'argomento dei colloqui e dell'impegno di Bruxelles. "L'identità macedone, oltre ad essere motivo di orgoglio, è anche una questione di fatti, scienza, tradizione del nostro popolo. Questo non è e non sarà oggetto di trattative. I valori europei sono una guida per noi, ma la protezione dell'identità è anche un valore europeo", ha affermato il primo ministro Zaev aggiungendo che la Macedonia del Nord ha attuato tutte le riforme richieste e che tutti i criteri dell'Ue per l'apertura del processo di adesione sono stati soddisfatti. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha confermato che la Commissione proseguirà nel suo impegno per un processo di adesione che non deve subire ritardi. La presidente della Commissione ha poi auspicato che Macedonia del Nord e Albania proseguano i negoziati insieme e senza ulteriori indugi. Nord Macedonia e Bulgaria vedono delle questioni aperte relative al patrimonio culturale e storico. I contrasti hanno portato la Bulgaria a porre il veto, lo scorso dicembre presso il Consiglio europeo, alla concessione di una data di inizio dei negoziati di adesione della Macedonia del Nord con l'Ue. (Seb)