Covid: Fapi, attendiamo stop coprifuoco e ripresa matrimoni

- Dalla cabina di regia ci attendiamo il via libera ai matrimoni ma anche lo stop del coprifuoco alle ore 22. Lo ha detto il presidente nazionale della Federazione autonoma piccole imprese (Fapi), Gino Sciotto, a margine di un incontro con i rappresentanti dei pubblici esercizi. "La ristorazione, i bar e le strutture ricettive non possono lavorare a mezzo servizio, devono riaprire anche al chiuso. I dati dei contagi - ha continuato Sciotto - sono in discesa da settimane ed in alcune aree del Paese sembra davvero tornato il sereno dopo mesi difficili di emergenza sanitaria. L'economia del Paese ha urgente bisogno di ritornare a crescere, pertanto il Governo è chiamato ad assumere decisioni coraggiose e responsabili". (Com)