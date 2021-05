Giustizia: Cartabia su Ccpcj, forum indispensabile per prevenzione criminalità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia presenza qui oggi e la presidenza italiana attestano l’importanza che l’Italia attribuisce al lavoro della Commissione, che negli ultimi trent’anni si è dimostrata un forum indispensabile per far progredire le politiche di prevenzione della criminalità e la giustizia penale attraverso la cooperazione internazionale". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento a Vienna in occasione della 30ma sessione della Commissione per la Prevenzione della criminalità e la Giustizia penale (Ccpcj). (Rin)