Omofobia: sindaco di Monza Allevi, impegniamoci per combattere discriminazioni

- "Dobbiamo combattere i pregiudizi e le discriminazioni nei confronti delle persone con un diverso orientamento o identità sessuale che, purtroppo, esistono ancora. È una questione di diritti che riguarda tutti noi". Così il sindaco di Monza Dario Allevi in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, che si celebra oggi in tutto il mondo, ed è stata riconosciuta dall'Unione europea e dalle Nazioni Unite nel 2007. La data è simbolica, perché fu proprio il 17 maggio del 1990 che l'Oms, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, eliminò l'omosessualità dall'elenco delle malattie mentali. Contro pregiudizi e discriminazioni stasera la Reggia di Monza, come da delibera approvata all'unanimità dal Consiglio comunale, sarà illuminata con i colori dell'arcobaleno, "per promuovere una cultura sempre più inclusiva e per sensibilizzare i cittadini sul contrasto a qualsiasi forma e fenomeno di omofobia, bifobia e transfobia", spiega il sindaco in una nota. (Com)