Nagorno-Karabakh: Ue stanzia 10 milioni di euro in aiuti umanitari per vittime conflitto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea ha stanziato altri dieci milioni di euro in aiuti umanitari, per sostenere le vittime del conflitto del Nagorno-Karabakh. È quanto comunicato dalla Commissione europea. “Nell'ambito dei suoi sforzi per rafforzare la costruzione della pace nel Caucaso meridionale, la Commissione mantiene oggi la sua promessa di contribuire con altri dieci milioni di euro in aiuti umanitari”, si legge nel comunicato, che specifica che “l'assistenza dell'Ue alle persone in difficoltà, dall'inizio delle ostilità nel settembre 2020, è arrivata a oltre 17 milioni di euro”. (segue) (Beb)