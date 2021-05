Nagorno-Karabakh: Ue stanzia 10 milioni di euro in aiuti umanitari per vittime conflitto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il commissario europeo per la Gestione delle crisi, Janez Lenarcic, ha dichiarato che "la situazione umanitaria nella regione continua a richiedere la nostra attenzione, con la diffusione della pandemia di Covid che aggrava ulteriormente l'impatto del conflitto”, aggiungendo che “l'Ue sta aumentando sostanzialmente il suo sostegno per aiutare le persone colpite dal conflitto a soddisfare i loro bisogni di base e a ricostruire le loro vite”. Il finanziamento messo a disposizione contribuirà a fornire assistenza di emergenza, tra cui cibo, articoli per l'igiene e la casa, e assistenza sanitaria. I fondi copriranno anche il sostegno psicosociale, l'istruzione in caso di emergenza, e andranno a beneficio delle persone più vulnerabili colpite dal conflitto, compresi gli sfollati, i rimpatriati e le comunità ospitanti. (Beb)