Mafie: Cartabia, con Falcone nuova parabola in lotta a criminalità organizzata

- Il 30mo anniversario della Commissione per la Prevenzione della criminalità e la Giustizia penale (Ccpcj) "ha per me un significato speciale. Porta infatti alla memoria il lavoro dell’uomo che guidò la delegazione italiana alla primissima sessione del Ccpcj, nell’aprile 1992: il giudice Giovanni Falcone. Solo un mese dopo la sua partecipazione alla Commissione, qui a Vienna, venne brutalmente assassinato dalla mafia a Palermo. Il discorso che pronunciò in quell’occasione è stato l’ultimo in una sede internazionale". Lo ha detto la ministra della Giustizia, Marta Cartabia, nel suo intervento a Vienna in occasione della 30ma sessione della Commissione per la Prevenzione della criminalità e la Giustizia penale (Ccpcj). (segue) (Rin)