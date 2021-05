Armenia: Covid, in arrivo 50 mila dosi di vaccino AstraZeneca tramite programma Covax

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Armenia riceverà 50 mila dosi di vaccino anti Covid AstraZeneca tramite il programma Covax. È quanto annunciato dal rappresentante dell’Unicef in Armenia, Yuri Oksamitniy, come riporta l’agenzia di stampa “Armenpress”. "Per sostenere la campagna vaccinale in Armenia, l'Unicef ha consegnato delle dosi di vaccino AstraZeneca per conto dell'iniziativa Covax”, ha detto Oksamitniy, specificando che “l’Unicef sta anche collaborando con il ministero della Sanità per garantire la preparazione del Paese a ricevere i vaccini, formando gli specialisti sanitari e rafforzando la fiducia nel farmaco". Inoltre il rappresentante dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Armenia, Egor Zaitsev, ha detto che “una delle priorità dell’Oms è garantire la qualità, la sicurezza e l'efficienza dei vaccini anti Covid”, sottolineando che “nell'ambito di un progetto congiunto con l'Unione europea, siamo pronti a sostenere il Paese, e sviluppare le strategie di vaccinazione per gli specialisti dell'assistenza sanitaria primaria”.(Rum)