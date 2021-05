Roma: Mocci (Lega), Calabrese faccia respiro profondo, su cinghiali fatto nulla

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'assessore Calabrese faccia un bel respiro profondo: i cinghiali alle porte di Roma, o meglio a 100 metri dai confini del comune, per essere precisi, non cancellano i tanti che, invece, hanno razzolato e razzolano tutt'ora nell'immondizia non raccolta dall'Ama, che fa capo - guarda un po' - proprio al sindaco Raggi". Lo dichiara in una nota il capogruppo Lega in Municipio XV, Giuseppe Mocci. "Già a Novembre, in un consiglio straordinario, avevamo chiesto di mettere in campo, con urgenza, ogni iniziativa concreta che possa mitigare il problema, ma ovviamente, come succede con questa amministrazione capitolina, tutto è rimasto fermo alle buone intenzioni. Anzi, visto che ha voglia di dar sfogo alla propria iperprolifica facondia, perché non si fa promotore presso il sindaco per sapere che cosa intende fare a tutela di una azienda, l'Ama per l'appunto, che vanta debiti enormi, che ha approvato bilanci in una volta sola, che è rimasta per troppo senza un contratto di servizio, e che se fosse governata con un po' di competenza sarebbe una delle prime aziende in Europa quanto a gestione dei rifiuti?", CONCLUDE.(Com)