Vaccini: Corbetta (Lega), nuovo hub a Vimercate ottimo risultato frutto sinergia fra territorio, Regione e privato

- Taglio del nastro stamattina del nuovo Hub vaccinale di Vimercate, aperto negli spazi dell’ex Esselunga. Erano presenti all’inaugurazione il consigliere regionale Alessandro Corbetta (Lega) e il deputato Massimiliano Capitanio. “Il nuovo Hub – afferma Corbetta – è stato creato per alleggerire la pressione sull’ospedale di Vimercate e poter contare su una struttura più ampia, idonea e totalmente dedicata alle vaccinazioni anti-Covid. Il Centro inizia oggi con 7 linee vaccinali che possono essere potenziate fino a 14 e con 840 vaccinazioni previste per la giornata odierna”. “Oggi è una bella giornata in quanto siamo di fronte alla dimostrazione concreta che, grazie alla collaborazione di tutti, si riescono a ottenere grandi risultati. Con la sinergia fra il territorio, Regione Lombardia e operatore privato, è stato riqualificato in pochi giorni uno stabile abbandonato da anni e trasformato in un modernissimo Hub vaccinale, punto di riferimento per tutti i cittadini del vimercatese” conclude Corbetta (Com)