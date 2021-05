Speciale difesa: Usa, ufficiale Forza spaziale rimosso dopo aver denunciato "marxismo" nelle forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo l'ex tenente generale, l'ideologia marxista è sempre più pervasiva nei ranghi delle Forze armate Usa, anche tramite politiche sempre più pervasive legate alla cosiddetta "sensibilità razziale" e alla "teoria critica della razza", che spinge a guardare alla storia Usa come fondamentalmente indirizzata dalla supremazia violenta di talune razze ed etnie a scapito di altre, e dunque strutturalmente improntata al cosiddetto "razzismo sistemico". Dopo il suo allontanamento, che alcuni deputati repubblicani intendono ora portare al centro dei lavori della commissione Difesa della Camera dei rappresentanti, Lohmeier ha dichiarato che il suo intento "non è mai stato quello di entrare nel campo della partigianeria politica. Ho scritto un libro in merito ad una particolare ideologia politica, il marxismo, nella speranza che in futuro il dipartimento della Difesa torni ad essere un soggetto a-politico, come ha sempre fatto onorevolmente nel corso della nostra storia". (Nys)