Speciale difesa: iniziata in Estonia l’esercitazione internazionale "Tempesta di primavera”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziata oggi in Estonia l’esercitazione internazionale Kevadtorm, "Tempesta di primavera”. Lo riferisce l’ufficio stampa delle forze di difesa estoni, secondo cui le manovre prevedono un’attività di addestramento conclusiva per i coscritti in modo da renderli potenziali riservisti. Durante l'esercitazione, che proseguirà fino al 5 giugno, le Forze di difesa verificheranno l'interazione e la prontezza al combattimento delle unità, compresi i battaglioni della prima e della seconda brigata di fanteria, nonché delle unità speciali e di quelle di polizia militare. La parte più intensa delle manovre è prevista per il periodo dal 24 maggio al 5 giugno, quando si svolgeranno delle battaglie di addestramento tra le formazioni. Come riportato in precedenza dall’ufficio stampa del ministero della Difesa, alle esercitazioni prenderanno parte quasi 7 mila militari di Estonia, Regno Unito, Danimarca, Italia, Lettonia, Polonia, Stati Uniti e Francia. Le esercitazioni si svolgeranno principalmente nell'area centrale e settentrionale dell’Estonia. Queste esercitazioni si tengono in Estonia ogni aprile-maggio, anche se lo scorso anno si sono svolte in formato ridotto a causa della pandemia di Covid-19. (Sts)