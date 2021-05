Speciale difesa: Egitto, Al Sisi incontra l'Ad di Dassault Aviation a Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente egiziano, Abdel Fattah al Sisi, ha incontrato l'amministratore delegato di Dassault Aviation, Eric Trappier, domenica sera a Parigi. Lo ha annunciato il portavoce presidenziale, Bassam Radi, sulla sua pagina ufficiale Facebook. Al Sisi e Trappier hanno discusso della cooperazione militare. Al Sisi ha espresso l'orgoglio dell'Egitto di collaborare con Dassault, indicando che "i mezzi militari prodotti dalla compagnia francese aumentano le capacità delle forze armate egiziane". Da parte sua, Trappier ha annunciato che Dassault vuole sviluppare la cooperazione esistente con l'Egitto, in quanto è uno dei suoi partner più importanti al mondo, soprattutto alla luce del ruolo che "l'Egitto gioca nel sostenere la stabilità e la sicurezza in Medio Oriente, nel Mediterraneo orientale e nel continente africano, oltre all'impegno nella lotta al terrorismo". Lo scorso aprile, l'Egitto ha annunciato di aver firmato un accordo con la Francia per l'acquisto di 30 caccia multiruolo Dassault Rafale 30 del valore di 3,95 miliardi di euro. Al Sisi si trova in Francia per partecipare a due eventi internazionali: la Conferenza per sostenere la fase di transizione in Sudan e il Summit sul finanziamento delle economie africane che si terranno oggi e domani, rispettivamente 17 e 18 maggio. (Cae)