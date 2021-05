Speciale difesa: ministero Difesa russo intenta causa contro Irkut, azienda produttrice del caccia Su-30

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa della Federazione Russa ha presentato una querela nei confronti della società di ricerca e produzione Irkut, per oltre mezzo miliardo di rubli. È quanto contenuto nel relativo fascicolo del Tribunale d'arbitrato di Mosca datato 14 maggio, ripreso dai media russi. Il caso è stato regolarmente registrato ma non è stato ancora accettato per l'esame. Le pretese del ministero, che sarebbero pari a 504 milioni di rubli (5,6 milioni di euro) nei confronti del produttore dei caccia Su-30, tuttavia non sono ancora state rese note. Irkut, che fa parte della United Aircraft Corporation, produce anche l'aereo da addestramento Yak-130 e, tra li velivoli civili, l'Ms-21 e il Sukhoi Superjet 100. (Rum)