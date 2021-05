Speciale difesa: ministra Difesa Spagna, accordo tra indipendentisti in Catalogna non dà grande speranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo tra la Sinistra repubblicana di Catalogna (Erc) e Uniti per la Catalogna (JxCat) per il governo della Generalitat "non è molto speranzoso" avendo rimarcato l'obiettivo pro indipendenza invece di "governare per tutti i cittadini". Lo ha affermato la ministra della Difesa, Margarita Robles, in un'intervista radiofonica ad "Onda Cero" nel commentare l'intesa raggiunta nelle ultime ore da Erc e JxCat che permetterà al candidato di Erc, Pere Aragones, di essere investito presidente della Generalitat. "Francamente, era ora che si raggiungesse un accordo", ha sottolineato Robles, spiegando che la Catalogna non può permettersi "il lusso" di restare oltre tre mesi senza un esecutivo. (Spm)