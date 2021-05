Medio Oriente: ministra Difesa spagnola, nessun tipo di violenza è accettabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nessuna tipo di violenza è accettabile e la Spagna sosterrà qualsiasi tipo di iniziativa in difesa della pace nel mondo. Lo ha affermato la ministra della Difesa spagnola, Margarita Robles, nel corso di un'intervista radiofonica ad "Onda Cero" nel commentare il conflitto in corso tra Israele e Palestina, esprimendo "preoccupazione" per la possibilità che gli scontri di Gaza possano estendersi ad altre zone come il Libano, dove ci sono contingenti spagnoli. A questo proposito, Robles ha dichiarato che il morale delle truppe spagnole in Libano "è molto alto", e si è detta "orgogliosa" degli uomini e delle donne spagnoli che stanno difendendo la pace sotto la bandiera delle Nazioni Unite. (segue) (Spm)