- Libia: milizie ostacolano l’insediamento del nuovo capo dell’intelligence - Il nuovo capo dei servizi di intelligence in Libia, Hussein Khalifa Al A’eb, ha difficoltà a svolgere le sue funzioni a più di una settimana dalla sua nomina da parte del Consiglio presidenziale. Sullo sfondo ci sono gli ostacoli frapposti dal capo dell'intelligence uscente, Imad Trabelsi, che rifiuta di rinunciare al suo incarico e di cedere il quartier generale dei servizi segreti. Una circostanza che, secondo l’emittente televisiva panaraba di proprietà saudita “Al Arabiya”, ha portato a tensioni tra i gruppi armati della capitale, Tripoli. Il Consiglio presidenziale aveva deciso di nominare il generale Hussein Khalifa Al A’eb a capo dei servizi segreti libici per succedere a Imad al Trabelsi, importante leader delle milizie della Tripolitania, nominato dall'ex primo ministro Fayez al Sarraj alla fine dello scorso anno. Questa decisione, aggiunge la tv con sede a Dubai, ha fatto inalberare le milizie armate fedeli ai Fratelli musulmani. Alcuni giorni dopo la nomina, Al A’eb ha formato un comitato per fare un inventario di tutte le apparecchiature, i dispositivi e i meccanismi appartenenti ai servizi di intelligence. Tuttavia, Trabelsi si è rifiutato di rinunciare all’incarico e di consegnare il quartier generale dei servizi segreti, sostenuto dalle milizie alleate, basandosi su una corrispondenza inviata dall'Ufficio di revisione al Consiglio presidenziale, in cui si dilinea un presunto coinvolgimento di Al A’eb in casi di corruzione e frode ai danni dello Stato. (segue) (Res)