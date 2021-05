I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: Dabaiba nomina un capo milizia come sottosegretario al ministero degli Esteri - Il capo del Governo di unità nazionale libico, Abdulhamid Dabaiba, ha deciso di nominare quattro sottosegretari del ministero degli Affari esteri, tra cui uno dei leader delle milizie armate affiliate all’operazione militare "Vulcano della rabbia", Muhammad Khalil Issa. L’emittente televisiva satellitare panaraba “Al Arabiya”, con sede a Dubai, riferisce che si tratta di una mossa tesa a soddisfare le milizie e acconsentire alle loro richieste, dopo le pressioni esercitate di recente per la richiesta di dimissioni del ministro degli Esteri, Najla el Mangoush, a causa della sua opposizione alle forze turche in Libia. Dabaiba ha nominato Issa come sottosegretario per gli affari consolari, Omar Muhammad Salih per la cooperazione e le organizzazioni internazionali, Muhammad Saeed Zaidan per gli affari arabi e africani e Murad Muhammad Hamima per gli affari europei e americani. Muhammad Khalil Issa è una figura di spicco delle milizie armate fedeli alla Confraternita dei Fratelli musulmani in Libia e proviene dalla città di Misurata. Questo passo, aggiunge ancora l’emittente televisiva di proprietà saudita, ha sollevato dubbi sulla capacità di Dabaiba di contrastare l'influenza delle milizie armate che vogliono imporsi sulla nuova autorità esecutiva in Libia. (segue) (Res)