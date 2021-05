I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria: dal primo giugno riapertura dei confini dopo oltre un anno di chiusura - Dopo più di un anno di chiusura a causa della pandemia di Covid-19, l'Algeria riaprirà parzialmente le frontiere a partire dal primo giugno. La decisione è stata presa ieri nella riunione del Consiglio dei ministri ed è stata annunciata dalla presidenza della Repubblica in un comunicato stampa. Le frontiere sono completamente chiuse dal primo marzo 2020, il giorno successivo al rilevamento dei primi casi della variante inglese del virus Sars-CoV-2 in Algeria. Secondo il comunicato stampa, il Consiglio dei ministri presieduto dal capo dello Stato, Abdelmajid Tebboune, ha dato il via libera alla riapertura parziale delle frontiere aeree e terrestri dal primo giugno, permettendo all'inizio cinque voli giornalieri da e per i tre principali aeroporti del Paese (Algeri, Orano e Costantina), con l'obbligo di rispettare rigorosamente le misure sanitarie anti-Covid. Le modalità organizzative dell'operazione saranno rese pubbliche la prossima settimana. I voli di rimpatrio delle migliaia di cittadini algerini e stranieri bloccati all’estero, completamente sospesi dal primo marzo, saranno organizzati dal vettore aereo Air Algerie. (segue) (Res)