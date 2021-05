© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Egitto, import petrolio greggio diminuito del 61 per cento a febbraio - Le importazioni dell'Egitto di petrolio greggio hanno registrato un notevole calo che ha contribuito a ridurre le importazioni totali lo scorso febbraio. Il valore delle importazioni di petrolio ha raggiunto circa 214,3 milioni di dollari a febbraio, rispetto ai 548,7 milioni di dollari del febbraio 2020, con un calo del 61 per cento circa. I dati indicano che le importazioni di petrolio dall'Egitto continueranno a diminuire, dopo che il valore totale delle importazioni di prodotti petroliferi ha raggiunto i 6.383 milioni di dollari nel periodo gennaio-dicembre 2020, rispetto ai 9.429 milioni di dollari nello stesso periodo del 2019, con una diminuzione del 32,3 per cento. (Res)