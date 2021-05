I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: incidente tra tre moto e due auto in via Aurelia, un morto - Incidente mortale ieri pomeriggio, intorno alle 17:30, in via di Santa Maria Mediatrice all'incrocio con via Aurelia. Il sinistro si è verificato tra due auto e tre moto. I mezzi coinvolti sono una Triumph, il cui conducente, uomo di anni 52, è morto sul posto. Gli altri veicoli coinvolti sono una moto Honda, condotta da un uomo di 49 anni rimasto ferito e trasportato al San Camillo in codice rosso ma per dinamica e non sarebbe in pericolo di vita. Il terzo veicolo a due ruote è una Kymco agility, a bordo del quale una donna, passeggera, è stata trasportata anche lei in codice rosso al San Camillo e il conducente, un uomo di 31 anni, trasportato all'ospedale Santo Spirito. Le due auto sono una Hyundai gets condotta da un uomo italiano di 50 anni e una Mazda2, condotta da una donna italiana di 53 anni: entrambi non hanno riportato ferite. Tutti i conducenti dei mezzi coinvolti sono stati sottoposti agli accertamenti di rito e sono risultati negativi ai test tossicologici. Sono intervenute le pattuglie della polizia locale di Roma Capitale del XIII gruppo Aurelio per i rilievi del caso. Dai primi accertamenti svolti dagli agenti si può ipotizzare che le due auto e il Kymco agility fossero fermi al semaforo con luce rossa, quando è sopraggiunta la Triumph che, per cause da accertare, tra cui una velocità non adeguata, è finita a terra cappottandosi più volte e urtando contro la Mazda e poi contro il Kymco agility. La moto Honda, arrivata all'incrocio dopo la Triumph, è invece finita sotto la Hyundai gets. (segue) (Rer)