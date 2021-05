I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma 2021: Gualtieri, Calenda ci sostenga a primo turno o fa favore a destra - "Mi dispiace che Carlo Calenda si sia chiamato fuori dalle primarie. Spero si renda conto che i romani vogliono un centrosinistra unito e solidale per rilanciare una città mortificata". Lo ha detto Roberto Gualtieri, candidato del Pd alle primarie del centrosinistra per il sindaco di Roma, in una intervista al Messaggero. "Mi auguro che contribuisca alla nostra sfida - ha aggiunto - sostenendo la mia candidatura fin dal primo turno. Ogni divisione è un favore alla destra e all'attuale amministrazione". (segue) (Rer)