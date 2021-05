I fatti del giorno - Roma (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Omofobia: Zingaretti, giornata mondiale contro le diversità di identità genere per fermare offese e violenze - "Oggi, 17 maggio, è la Giornata internazionale contro omofobia, bifobia e transfobia. Ora avanti al Senato per approvare il Ddl Zan. Bisogna fermare offese, violenza e discriminazioni ed è tempo di muoversi, non a parole ma concretamente". Lo ha scritto su Twitter il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. (segue) (Rer)