I fatti del giorno – Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Armenia-Azerbaigian: premier Pashinyan, attiveremo strumenti previsti da Csto per tensioni al confine - L’Armenia attiverà tutti i meccanismi previsti dall’Organizzazione del trattato di sicurezza collettiva (Csto), se le truppe azerbaigiane non si ritireranno dal territorio armeno. È quanto dichiarato dal primo ministro armeno, Nikol Pashinyan, in merito alle tensioni al confine armeno-azerbaigiano, come riporta l’agenzia di stampa “Armenpress”. "I negoziati sono continuati fino a tarda notte ieri, e i colloqui continueranno mercoledì", ha detto Pashinyan durante la riunione del Consiglio di sicurezza, ribadendo che “i militari azerbaigiani devono ritirarsi dal territorio armeno, e “finché questo non sarà successo, considereremo questa situazione come una minaccia alla sovranità, la stabilità e l'integrità territoriale dell'Armenia”. “Se non raggiungeremo il nostro obiettivo, si dovranno applicare i meccanismi militari e politici previsti per questi casi dal Csto", ha ribadito il premier armeno. (segue) (Res)