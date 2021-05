I fatti del giorno – Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Danimarca-Usa: Blinken a Copenaghen, previsto incontro con premier Frederiksen - Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, è arrivato in Danimarca per dei colloqui su varie questioni economiche, di sicurezza e climatiche, nonché sulla continua spinta dell'amministrazione Biden per rafforzare i legami con gli alleati degli Stati Uniti. Il programma di Blinken include incontri con la prima ministra danese Mette Frederiksen e la regina Margrethe II e una visita a un laboratorio di materiali quantistici presso l'Università di Copenaghen. Dopo la Danimarca, che prevede anche una tappa in Groenlandia, Blinken si reca a Reykjavik, in Islanda, dove prenderà parte alla riunione ministeriale del Consiglio artico. Blinken ha affermato che Copenaghen è "la prima tappa di un viaggio che porrà l'accento sul rafforzamento della Nato, sul partenariato nell'Artico, sull'affrontare la crisi climatica e su altre sfide globali che dobbiamo affrontare". (segue) (Res)