I fatti del giorno – Europa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: amministratore Ryanair, "vedo forte ripresa nel futuro della compagnia"- L'amministratore delegato di Ryanair, Michael O'Leary, ha affermato in un'intervista rilasciata alla "Bbc" di stare vedendo una forte ripresa nei viaggi internazionali in seguito al rilassamento delle restrizioni sui viaggi internazionali, che avrebbero guidato la domanda verso l'alto. Ryanair ha reso noto che la crisi dei voli internazionali dovuta alla pandemia è costata 815 milioni di euro e una riduzione del traffico aereo dell'81 per cento negli ultimi 12 mesi. Le prenotazioni per voli Ryanair sarebbero triplicate da aprile ad oggi, arrivando a 1,5 milioni a settimana nell'ultima settimana, portando O'Leary a definirsi "molto ottimista". L'amministratore delegato inoltre ha affermato che "dopo che la maggior parte degli europei sarà vaccinata (contro il Covid) entro settembre", la compagnia dovrebbe avere un recupero particolarmente marcato nel periodo che andrà da ottobre a marzo, la seconda metà dell'anno finanziario. (segue) (Res)